مشهد إنسانى.. "الأحوال المدنية" تنتقل إلى منزل مسن لاستخراج بطاقة رقم قومى

كتب محمود عبد الراضى

في مشهد إنساني، أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لمنزل مواطن مسن لاستخراج بطاقة رقم قومي له، لعدم قدرته على الحركة.

وتلقى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية إلتماس من مواطن ، يبلغ من العمر 79 عام ، مقيم التجمع الخامس بالقاهرة، لمساعدته فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة به ، نظراً لحالته الصحية وعدم قدرته على الحركة .

وتم التوصل مع المسن، وإيفاد مأمورية خارجية إلى محل إقامته وتصويره ، واستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتسليمها له، حيث أعرب عن شكره لأجهزة وزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.



تسليمه بطاقة الرقم القومي