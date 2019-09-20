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مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم دورات تدريبية للقيادات النسائية بالمحافظات

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:21 ص
مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم دورات تدريبية للقيادات النسائية بالمحافظات مركز التنمية المحلية بسقارة
كتب على عبد الرحمن

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ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل، دورة تدريبية متخصصة لتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذى النسائية بالمحافظات، فى إطار توجيهات وزير التنمية المحلية لتمكين المرأة في المحليات.

وقال وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، إن الدورة يستفيد منها 54 قيادة نسائية في المحافظات بواقع 2 من كل محافظة علي أن تكون المتدربة شاغلة لوظيفة رئيس أو نائبة رئيس مركز أو مدينة أو حى أو رئيس وحدة قروية ويتم التدريب علي كافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات .

وأشار أن مركز سقارة سينفذ خلال الأسبوع القادم أيضاً 3 دورات تدريبية يستفيد منها 135 متدرب منهم حقيبة تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة تتعلق بتنمية مهارات المديرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية في مجال حل المشكلات واتخاذ القرارات والحزم وفن ابداء الملاحظات وذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات ، كما ينفذ المركز دورة لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التخطيط والرقابة والمتابعة إضافة إلي دورة في اللغة الإنجليزية للمرشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبار تحديد مستوي اللغة الإنجليزية الذي عقده المركز خلال الشهر الماضي .

 

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة علي تنمية مهارات العاملين بالمحليات خاصة القيادات الوسطي وتأهيليهم لتولي المناصب القيادية بالمحافظات موضحاً أن الوزارة قامت بتحديث  مستوي كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستفيدين إضافة إلى زيادة دورات اللغة الإنجليزية وتقسيمها الي 3 مجموعات متدرجة المستوي ، مع إدراج ورش العمل المجمعة في الخطة لزيادة مساحة التواصل والتنسيق مع كل عناصر منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات .


التنميه المحليه

المحليات

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مركز التنمية المحليه بسقاره

تدريب العاملين فى المحليات

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