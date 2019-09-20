محافظ الشرقية يستجيب لـ"اليوم السابع" ويأمر بتغطية بيارة ودخول مدرسة للخدمة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه تمت تغطية بلاعة صرف مغطاة بالأقفاص فى بلبيس ورفع القمامة وتوريد أثاث لمدرسة ميت ربيعة، وإصلاح عطل مياه قرية منية المكرم، وصيانة دورة مياه عيادة التأمين الصحى بأبو كبير، ذلك استجابة لشكاوى المواطنين عبر موقع "اليوم السابع"، تحت عنوان "شكوى من انقطاع المياه منذ يومين بقرية منية المكرم بفاقوس"، وتم توفير سيارة مياه صالحة للشرب وعند الانتهاء من إصلاح العطل بالمحطة تم تشغيل محطة الرفع بكامل طاقتها وتم فتح المياه.

وبخصوص ما نشر تحت عنوان "كبار السن يشكون غلق دورات المياه بالتأمين الصحى بأبو كبير"، تبين أن العيادة تضم 8 دورات مياه للمنتفعين وحمام مغلق كان تحت أعمال الصيانة وتم إصلاحه وفتحه للمترددين على العيادة .

وأفادت رئاسة مركز ومدينة بلبيس أنه تم الانتقال لمنطقة موقف الزقازيق القديم ببلبيس لتغطية البيارة بطريقة محكمة حفاظا على أروح المواطنين جاء ذلك ردا على ما نشر بموقع "اليوم السابع" تحت عنوان (امسك مخالفة تغطية بيارة صرف صحى أمام مدرسة بالشرقية بأقفاص العيش ).

وردا على نشر تحت عنوان "قارئ يشكو من استمرار تراكم القمامة فى بلبيس"، تم إزالة المخلفات وأكوام القمامة المتراكمة بالمنطقة، فضلا عن رفع 1500 طن مخلفات قمامة من النقط الوسيطة والمقالب العشوائية.

وأفادت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أن مدرسة ميت ربيعة تم إنشاؤها بخطة الهيئة للإنشاءات إحلال كلى 8 فصول دراسية وتم التسليم الابتدائى للمدرسة بتاريخ 21 أغسطس وجارى توريد التجهيزات والأثاث للمدرسة، جاء ذلك ردا على مانشر تحت عنوان "أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية يطالبون الأبنية التعليمية بسرعة تشغيل مدرسة".

وبخصوص شكوى تحت عنوان "قارئ يشكو انتشار مياه الصرف الصحى بمنطقة الجراحات بفاقوس"، تبين أن المياه المنتشرة فى المنطقة نتيجة لعطل محطة الصرف الصحى رقم 5 بفاقوس وتم على الفور إصلاح العطل فى المحطة وتم كسح المياه من شوارع المنطقة .

وأفادت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح أنه تم تنفيذ مشروع للصرف الصحى بقرية شلشلمون من خلال شركة المقاولات المصرية وتم تنفيذ جميع الخطوط بالقرية فى جميع الشوارع كما تم تنفيذ محطة رفع صرف الصحى وبالفعل تم تشغيل المحطة أما بخصوص المحطة رقم 2 جارى العمل بهاتين المحطتين والمحطة رقم 3 أوشكت على الانتهاء ودخول الخدمة، جاء ذلك ردا على ما نشر بعنوان "أهالى شلشلمون بالشرقية نعيش فوق بركة صرف والمحافظ إنشاء 3 محطات بـ35 مليون جنيه".

وأفادت مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن قرية الغوارنة تتبع الوحدة المحلية بالعباسة ويوجد بها 14 مخبز تعمل بحصة 191,ش/يوم ومتوسط نصيب الفرد 4 رغيف /يوم.

وبخصوص غلق مخبزين بالقرية فقد تم إلغاء رخصة المخبزين بتوصية من هيئة النيابة الإدارية لأن الأرض الواقع عليها المخبزين ملك هيئة الأوقاف وتم وقف صرف حصة المخبزين لحين توفيق أوضاعهم مع هيئة الاوقاف ذلك رد على " مخبز عيش مناشدة أهالى قرية الغوارنة بمحافظة الشرقية " .

وعن "أهالى عزبة جهينة بالشرقية يطالبون المحافظ بتغيير محول الكهرباء ورفع كفاءته"، بالتواصل مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء أفادتنا بأن قرية جهينة مركز ههيا نسبة تحميل المحول 69% ؜والجهد فى البداية 220 فولت والجهد فى النهاية 192 فولت والاحمال والجهود مناسبة وفى الحدود المسموح بها والموصلات المركبة بالشبكة معزولة بالكامل وتم إجراء مراجعة شاملة وصيانة عاجلة للمحول والشبكة وتم المرور على شبكة المنخفض وتبين عدم وجود سرقات على المحول.