محافظ الأقصر: انفصال الجامعة قرار عظيم.. وتخصيص 242 فدانا للمقر فى طيبة

الأقصر – أحمد مرعى

أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن المحافظة حصلت مؤخراً على أحد أعظم القرارات للحكومة على مدار الفترة الماضية وهو قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على انفصال جامعة الأقصر عن جامعة جنوب الوادى، لتصبح جامعة مستقلة حكومية تحمل رقم 27 فى قائمة جامعات مصر.

وأضاف محافظ الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جامعة الأقصر الجديدة تقدم خدمة جليلة لكافة أبناء محافظة الأقصر حيث تنطلق رسمياً فى العمل بدءاً من العام الجامعى الجديد وتضم 6 كليات وهى "الطب والحاسبات والمعلومات والآثار والألسن والفنون الجميلة وكلية السياحة والفنادق"، حى تم مؤخراً الإنتهاء من كافة التجهيزات والإستعدادات لخدمة الطلبة بالعام الجديد بقيادة الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر الذى يعمل على مدار الساعة لتجهيز كافة الخدمات للطلبة بالعام الجامعى 2019/202.

واستطرد، المستشار مصطفى ألهم، من أجل تقديم خدمة أكبر لجامعة الأقصر مستقبلاً، قررت المحافظة تخصيص 242 فدانا بمدينة طيبة ليكون مقرا متكاملا للجامعة أسوة بالجامعات المصرية والعالمية، وتم مؤخراً تسليم 100 فدان منها لإدارة الجامعة لمعاينتها وتخطيطها بالكامل لبحث إقامة الكليات الخاصة بالجامعة داخلها، موضحاً أن يجرى التخطيط حالياً لتدشين كليات جديدة بالعام الجامعى المقبل ومنها كليات "هندسة وتمريض وتربية وصيدلة" وكذلك يتم بحث حالياً موقع يصلح لكلية زراعة بموقع متكامل حوله رقعة زراعية تخدم الكلية وطلبتها فور تدشينها رسمياً، حيث أن تلك الكليات الحالية والجديدة التى يجرى التخطيط لها تساهم فى ثقل حلم جامعة الأقصر بصورة أكبر مستقبلاً، وتساهم فى تبادل الخبرات بين جامعات مصر والجامعات العالمية التى يزور أبناؤها الأقصر كل عام.