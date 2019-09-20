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محافظة السويس: مهلة أخيرة لنهاية أكتوبر المقبل لاستكمال إجراءات تقنين الأراضى

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:32 ص
محافظة السويس: مهلة أخيرة لنهاية أكتوبر المقبل لاستكمال إجراءات تقنين الأراضى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس – السيد فلاح

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أعلنت محافظة السويس عن فتح باب التقنين لوضعى اليد سواء الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بالمحافظة، كمهلة أخيرة حتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك للحالات المدرجة فى المنظومة الإلكترونية وتقدمت بطلبات تقنين خلال الفترة المحددة التى أعلن عنها مسبقًا وينطبق عليها شروط التقنين.

 

وقالت محافظة السويس، إن فتح باب التقنين يتم لهذه الحالات لتقوم بسداد رسوم الفحص والمعاينة واستكمال دورة التقنين للحالات الجادة، ولن تقبل حالات جديدة وسيتم تنفيذ الإزالة لمن لن يقوم بسداد الرسوم المقررة فى فترة المهلة وبذلك يسقط حقه فى استكمال دورة التقنين.

 

وكان محافظ السويس، أكد أنه حريص على تقنين الأوضاع واسترداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين فى تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضى.


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