سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"مجالس الكبار".. مبادرة لمديرية الأوقاف بالفيوم لنبذ العنف والخلافات

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:21 م
"مجالس الكبار".. مبادرة لمديرية الأوقاف بالفيوم لنبذ العنف والخلافات جانب من المجلس
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت مديرية الأوقاف بالفيوم، تحت إشراف الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل الوزارة مبادرة بعنوان "مجالس الكبار" وتهدف إلى نشر التصالح ونبذ العنف والخلافات.

وبدأت المبادرة بإدارة أوقاف مركز جنوب الفيوم بقيادة الشيخ حسين عويس محمد وبمشاركة مجموعة من الأئمة بالإدارة، وتبنت المبادرة عدة قضايا أخلاقية واجتماعية على الساحة الفيومية وخاصة بالمناطق النائية ومن أهم هذه القضايا (الصلح بين المتخاصمين - نبذ العنف وقبول الآخر - خطورة الشائعات وضرورة تحرى الصدق).

جدير بالذكر أن مديرية أوقاف الفيوم أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الأخيرة من بينها أتوبيس الدعوة الذى يضم عددا من الأئمة ويجوب القرى والمدن ويتم شرح الأمور الفقهية ببساطة للمواطنين والإجابة عن أسئلتهم.

 

FB_IMG_1568971318832

جانب من المجلس

 

FB_IMG_1568971324679

نبذ الخلافات بالمجلس

 

FB_IMG_1568971332806

الحث على الصلح بين الأهالى

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مديرية اوقاف الفيوم

المبادرات الدعوية بالفيوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة