"مجالس الكبار".. مبادرة لمديرية الأوقاف بالفيوم لنبذ العنف والخلافات

الفيوم رباب الجالى

أطلقت مديرية الأوقاف بالفيوم، تحت إشراف الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل الوزارة مبادرة بعنوان "مجالس الكبار" وتهدف إلى نشر التصالح ونبذ العنف والخلافات.

وبدأت المبادرة بإدارة أوقاف مركز جنوب الفيوم بقيادة الشيخ حسين عويس محمد وبمشاركة مجموعة من الأئمة بالإدارة، وتبنت المبادرة عدة قضايا أخلاقية واجتماعية على الساحة الفيومية وخاصة بالمناطق النائية ومن أهم هذه القضايا (الصلح بين المتخاصمين - نبذ العنف وقبول الآخر - خطورة الشائعات وضرورة تحرى الصدق).

جدير بالذكر أن مديرية أوقاف الفيوم أطلقت العديد من المبادرات خلال الفترة الأخيرة من بينها أتوبيس الدعوة الذى يضم عددا من الأئمة ويجوب القرى والمدن ويتم شرح الأمور الفقهية ببساطة للمواطنين والإجابة عن أسئلتهم.

جانب من المجلس

نبذ الخلافات بالمجلس