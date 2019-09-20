للنساء.. تعرفى علي فوائد تناول الثوم على الريق

فاطمة ياسر

أبحاث كثيرة أوضحت أهمية تناول فص من الثوم علي الريق، وأشارت أن هذا الأمر يعد من الأشياء الهامة للصحة العامة وللنساء خاصة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول فصوص الثوم علي الريق، وذلك وفقا لموقع "healthline".

عند الاستيقاظ من النوم وتناول الثوم علي الريق، فأنت بهذه الطريقة تقدم لجسمك العديد من الفوائد الصحية، التي يجب عليك التعرف عليها لكي تقوم بتناول الثوم، وهذه الفوائد تكون أضعافا علي النساء، ومنها:

-الحفاظ علي صحة القلب، والحد من التعرض لأي مضاعفات، كما أنها تحافظ علي صحة الشرايين في القلب وتحميها من الأضرار.

-الثوم علي الريق يساعد في الحد من إرتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

-يحافظ علي صحة الأوعية الدموية ويحد من تعرضها لأي مضاعفات صحية كالإصابة بالجلطات.

-يعد من الأغذية الجيدة التي تحد من ارتفاع نسبة ضغط الدم ويعمل علي تنظيمه.

-يساعد في علاج قرحة المعدة، ويعمل علي تقوية جدارها.

-يحد من الإصابة بالغازات في الجهاز الهضمي.

-يعمل علي تنقية الجسم، ويحد من تعرضها لأي مشاكل مختلفة نتيجة لتراكم السموم داخله.

-يعد من الأطعمة الجيدة التي تساهم بشكل كبير في حصول وإمداد البشرة بالنضارة والحيوية.

-يحتوي علي مضادات الأكسدة وهذا يجعله من الأطعمة المفيدة في الحفاظ علي صحة البشرة والجلد وأيضا تقوية الجهاز المناعي.