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لبنان: عون يلقى يوم الأربعاء كلمة بلاده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:00 م
لبنان: عون يلقى يوم الأربعاء كلمة بلاده فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ميشال عون رئيس لبنان
أ ش أ

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يتوجه الرئيس اللبنانى ميشال عون، ظهر الأحد المقبل، إلى نيويورك لرئاسة وفد بلاده خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقى عون يوم الأربعاء المقبل كلمة لبنان.

 

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية – فى بيان لها اليوم – أن عون ستكون له لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وعدد من رؤساء الدول والوفود المشاركين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.


وأشارت إلى أن الرئيس اللبنانى اطلع اليوم على التحضيرات المتعلقة بالزيارة، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة وموقف لبنان منها، كما وضع اللمسات الأخيرة على الكلمة التى سوف يلقيها باسم لبنان، والتى سيتناول فيها شئونا محلية وإقليمية ودولية.


وأضافت أن وجود الرئيس اللبنانى ميشال عون فى نيويورك، سيمثل فرصة للبحث فى التفاصيل المتعلقة بالمبادرة التى سبق وطرحها بإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقى والحوار" والتى أقرتها الأمم المتحدة بأكثرية 165 صوتا يوم الاثنين الماضي.


ميشال عون

لبنان

الأمم المتحدة

نيويورك

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