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كيف تحافظ على عظامك قوية وتمنع الكسور؟.. إليك الحل

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:25 م
كيف تحافظ على عظامك قوية وتمنع الكسور؟.. إليك الحل صحه العظام
كتب بيتر إبراهيم

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قال الدكتور فيليب بوشا طبيب فى جامعة ولاية بنسلفانيا للطب الرياضى إن معظم الناس يحصلون على معظم الكتلة العظمية بين 25 و30 عامًا.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى  "MedicalNewsToday"قال بوشا في بيان صحفى نشرته ولاية بنسلفانيا "إلى حد ما تحدد الوراثة الكتلة العظمية، لكن تأثيرات نمط الحياة، مثل النظام الغذائى والتمارين الرياضية، هى أيضا عوامل".

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لجراحى العظام تبدأ كتلة العظام فى التراجع ببطء بعد سن الأربعين، ويمكن أن يساعد تناول 1000 ملليجرام من الكالسيوم و1000 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميًا فى الحفاظ على عظامك.

ويجب عليك أيضًا القيام بتمارين لرفع الأثقال مثل الجرى والمشى السريع، فضلاً عن تدريب المقاومة للحفاظ على قوة العضلات.

وبعد سن 50 عامًا يظل تناول الكالسيوم الموصى به يوميًا للرجال 1000 ملليجرام يوميًا، لكنه يرتفع إلى 1200 ملليجرام للنساء، بما فى ذلك النساء اللاتى يدخلن مرحلة انقطاع الطمث.

وأضاف الباحثون أن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين بسبب انقطاع الطمث يمكن أن يؤدى إلى فقدان العظام بسرعة، وينبغى على جميع النساء اللاتى يبلغن من العمر 65 عامًا وما فوق - ولديهن مخاطر متزايدة للكسور - إجراء فحص لكثافة العظام.


الكسور

كسور العظام

صحه العظام

الحفاظ على العظم

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