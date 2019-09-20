قصة الطفل أحمد سيف الذى دفع حياته ثمنًا لشرفه فى قنا.. المتهم يكشف الكواليس

قنا - وائل محمد

فى حادثة مأساوية، قـُتل أحمد سيف الأحمر البالغ من العمر 11 عاماً بعد دفاعه بشجاعة عن نفسه ضد معتدٍ حاول اغتصابه داخل عمارة يعمل بها والد المتهم البالغ من العمر 15 عاماً بمنطقة السوق الفوقانى بمحافظة قنا، وأثناء محاولة مقاومة المتهم والهرب من ملاحقته سقط من الطابق الخامس فى المنور بعدما فشل فى محاولة الاعتداء عليه جنسيا، من قبل مسجل خطر "آداب"، والذى يدعى "ع. أ.ح.".

الطفل ينتمى إلى قبيلة كبيرة، وتجمعت القبائل للبحث عنه بعد تغيبه من يوم الجمعة الماضى، قبل أن يكتشف العاملين فى بناء ذلك العقار الجريمة التى ارتكبها نجل حارس عقار بالمنطقة.

المتهم قال فى اعترافات النيابة، أنا أعرف سيف الأحمر لأنه كان يسكن فى المنطقة التى يوجد بها محل عمل والدى "حارس عمارة" بمنطقة السوق الفوقانى وأنا شاهدت المجنى عليه عقب صلاة الجمعة ذاهبا إلى السوق الفوقانى وكنت أعرفه وطلبت منه دخول عمارة تحت الإنشاء يقوم والدى بحراستها للعب فيها، لكنه رفض فى البداية خوفاً أن يتأخر على أسرته، لكن أقنعته ووافق بعد إلحاحى عليه بشده وصعدنا للطابق الأعلى وأثناء اللعب قمت بالتحرش به وملامسة أجزاء من جسده عن طريق محاولة احتضانه من الخلف، لكنه نهرنى بشدة وتغيرت ملامح وجهه بسبب ما بدر منى، وأخبرته بأننى لا أقصد شيئاً وبعدها طلبت منه تنفيذ لعبة جديدة وخلال اللعب مرة أخرى قمت بتكبيله من يديه، وحاولت اغتصابه فقاومنى بشدة ثم قام بضربى ضربه قويه بقدمه فى بطنى.

وتابع المتهم فى اعترافاته، بعد أن ضربنى شعرت بوجع فى بطنى من شدة الضرب، ووجدته يحاول الهروب منى وأثناء محاولة نزوله حاولت أن أمنعه خوفا من أن يذهب ويخبر والده بما حدث ويفتضح أمرى، حاولت تهدئته، وأثناء محاولتى معه مرة أخرى، سقط فى منور العمارة أثناء مقاومته والهروب منى.

عقب ذلك شاهدت الدماء تنزل منه بغزارة ولا يتحرك، حاولت التحدث معه لكنه كان قاطع النفس.. ثم قمت بإلقاء كمية كبيرة من الأتربة والرمال عليه لإخفاء الجثة، وكنت أشعر بالرعب خوفاً من اكتشاف الواقعة، وحاولت نقل الجثة فى مكان بعيد لكن الخوف كان يقتلنى حتى جاء عمال البناء، وأثناء رفعهم الرمال وجدوا الجثة، واتصلوا بالشرطة والتى جاءت لاستجواب الجميع وتم القبض على والدى واعترفت بارتكاب الحادث بعد التضييق عليا.

جدير بالذكر أنه بعد 5 أيام من البحث والتحرى كشفت مباحث قنا بإشراف اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا غموض حادث إختفاء طفل عقب صلاة الجمعة أثناء ذهابه لمنطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا لشراء الخضراوات لأسرته حيث تبين قيام مراهق باستدراجه لمنزل تحت الإنشاء ومحاولة اغتصابه ثم قتله.

وتلقى اللواء محمد ضبش، مدير المباحث، بلاغا باختفاء الطفل أحمد سيف الأحمر 11 سنة أثناء ذهابه لشراء خضراوات من منطقة السوق الفوقانى بمدينة قنا على بعد 200 متر من منزله وتم العثور على جثته فى منزل تحت الإنشاء.

وكشفت تحريات فريق البحث بقيادة العميد أمين سند رئيس المباحث أن مرتكب الحادث ع. ا. ح. 15 سنة نجل حارس العقار الذى وجدت فيه الجثة، حيث إستدرجه بحجة اللهو داخل العقار، ثم حاول إغتصابه وأثناء مقاومة الطفل سقط فى منور العقار ولقى مصرعه. وتمكنت قوة قادها العقيد محمد إيهاب مفتش مباحث مركز وقسم قنا والرائد محمد المغربى رئيس مباحث قسم قنا والنقيب عبد الرحيم السمان وأحمد حماد معاون المباحث من ضبط المتهم.



1 المتهم بقتل الطفل



2 الغقار الذى شهد الواقعة



3 الطفل الذى تعرض للقتل



4 العقار الذى شهد الواقعة



5 العقار الذى شهد واقعة محاولة الاغتصاب



6 الطفل مع شقيقه الاكبر



7 المجنى عليه احمد سيف



8 العقار الذى شهد الواقعة