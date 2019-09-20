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غدا.. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات بسيون بالغربية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:57 ص
غدا.. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات بسيون بالغربية إنقطاع الكهرباء - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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صرحت المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى من محطة محولات بسيون، وذلك غدا السبت من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة السابعة صباح نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.

وأضافت هاشم في بيان لها أن المناطق التى ستتأثر بفصل التيار الكهربائى، هى:"مدينة بسيون بالكامل وخطوط الريف وتشمل " شبراطو – كتامة – الفرستق – قرانشو – كوم النجار – أبو حمر – صالحجر – كفر عسكر – الحداد والعزب والقرى الصغيرة التابعة لها".

وتهيب الشركة المواطنين قاطنى تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.

 

 

 

 


إنقطاع الكهرباء

بسيون

كهرباء الغربية

محطة محولات بسيون

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