ضحية والدها وأعمامها بكرداسة تؤكد: استغلوا طلاق والدتى واعتدوا على جنسيا

كتب بهجت أبو ضيف

قالت الفتاة المجنى عليها، التى وجهت اتهاما لوالدها واثنين من أعمامها ، بالاعتداء عليها جنسيا بكرداسة، والتحرش بها، إنها تعيش بصحبة المتهمين بمفردها، بعد طلاق والدتها، وأن والدها وأعمامها تحرشوا بها عدة مرات، واعتدوا عليها جنسيا، وهددوها بالإيذاء حال فضح أمرهم.

وأكدت تحريات رجال المباحث، صحة الاتهام المنسوب لوالد الفتاة، وشقيقيه، حيث اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتلقى مركز شرطة كرداسة، بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، أفادت فيه، تعرضها لاعتداء جنسى، من جانب والدها، وعميها.

بإجراء التحريات، توصل المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة، إلى صحة الاتهام، وبالحصول على إذن من النيابة تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.