ضبط 7 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش والأقراص المخدرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 7 متهمين، متورطين بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

بلغ إجمالى المضبوطات بحوزة المتهمين، 25 كيلو من مخدر البانجو، و30 طربة حشيش، بلغ وزنها 3 كيلو، بالإضافة إلى 3398 قرص مخدر.

كما ضبط بحوزة المتهمين، 200 جرام هيروين، و22 جرام من مخدر الأستروكس، و120 جرام من مخدر الفودو، و23 جرام أفيون، بالإضافة إلى طبنجة، وخزينتين، و32 طلقة، ومبلغ مالى، و5 هواتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.