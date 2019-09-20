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ضبط مستريح جديد جمع 2 مليون جنيه من ضحاياه فى منطقة الساحل بشبرا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:37 م
ضبط مستريح جديد جمع 2 مليون جنيه من ضحاياه فى منطقة الساحل بشبرا كلبش - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – أحمد حسنى

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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط متهم بالنصب والاحتيال، والاستيلاء على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بمنطقة الساحل فى القاهرة.

وتلقت مباحث الأموال العامة، بلاغاً  من 4 مواطنين يفيد بقيام أحد الأشخاص  بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو  (2 مليون جنيه) بغرض توظيفها، واستثمارها فى مجال تجارة قطع غيار السيارات مٌقابل أرباح مُتفق عليها، والتزامه مع البعض منهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ، وقيامه بالاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وأسفرت التحريات عن صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه محبوس حالياً بقسم شرطة الساحل على ذمة قضية نصب.

 

 

 

 

 


نصب

الاستيلاء على اموال المواطنين

حبس

مديرية امن القاهرة

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