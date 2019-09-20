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ضبط شخص لحيازته 23 طن مصنعات دواجن مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:46 م
ضبط شخص لحيازته 23 طن مصنعات دواجن مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

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شن ضباط مباحث تموين مديرية أمن الشرقية حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من مصنعات الدواجن مجهولة المصدر، وذلك قبل طرحها بالأسواق فى الشرقية.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث تموين مديرية أمن الشرقية تفيد بقيام صاحب شركة مصنعات الدواجن بدائرة قسم العاشر من رمضان، بتصنيع وبيع هذه المصنعات مجهولة المصدر، وطرحها فى الأسواق، لجمهور المستهلكين، معرضاً حياتهم وصحتهم للخطر، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تم ضبط المتهم و23,400 طن مصنعات دواجن "فيلية – شاورما – مقطعات وجلود دواجن"، معبأ داخل عبوات بدون بيانات تواريخ إنتاج أو صلاحية "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، التى أمرت بعرض المضبوطات على مصلحة الطب البيطرى للتأكد من صلاحيتها.


شرطة التموين

سلع تموينية

العاشر من رمضان

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