صور.. معلمو مدرسة الشهيد عاصم بالعريش يستعدون للعام الدراسى بتجميل الجدران

شمال سيناء ـ محمد حسين

استعد المعلمون والمعلمات بمدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد عبد الوهاب الإعدادية بنين بالعريش، لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد بدهان وتجميل الجدران بلوحات تعبيرية تسابق المعلمون فى رسمها بأنفسهم.

وأعلنت المدرسة فى بيان لها اليوم، ان إدارة المدرسة قررت استقبال طلبتها بشكل مختلف، وقدمت الشكر للمعلمين الذين عكفوا على اضفاء شكل مميز على الحوائط للفصول الدراسية تضمنت رسومات تعبيرية وعبارات تحفيزية على طلب العلم والاهتمام بالنظافة .

وقال حمزة رضوان، مدير عام التعليم بشمال سيناء، إن المدارس المقرر ان تنطلق فيها الدراسة غدا السبت فى نطاق إدارة العريش التعليمية مدارس، الذكرى للتعليم الأساسى، والشهيد شريف محمد حسين، والمساعيد بنين، وحمدى بكير، والمعهد الأزهرى، وفصول الشهيد شريف محمد حسين، والشهيد مصطفى جاويش إعدادى، والشهيد مصطفى جاويش ابتدائى.

وتابع، وفى إدارة الشيخ زويد، مدارس الحمايدة الابتدائية، والسكة الحديد بنات، والمعهد الأزهرى، وأبو رفاعى بنات، والسكة الحديد بنين، والشيخ زويد الابتدائية.

وأردف، وفى إدارة بئر العبد التعليمية مدارس، الخربة، والمعهد الأزهرى ابتدائى، والمعهد الأزهرى إعدادى، ورمانة، مضيفا أن أعداد الطلاب والطالبات الذين سيبدأون الدراسة غدا السبت فى التعليم العام، 5598 فى إدارة العريش، و2166 بالشيخ زويد، و1470 ببئر العبد، و5601 بالحسنة، و556 بمركز نخل، وبإجمالى 10250 طالبا.

وكشف رضوان، أن عدد الطلبة فى التعليم الفنى المقرر بدؤهم الدراسة السبت 519 بنطاق مركز بئر العبد، و243 بنطاق مركز الحسنة بإجمالى 762 طالبا.

ومن ناحيته قال حسين عرادة وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إن أتوبيسات سيتم تسييرها لنقل المعلمين من العريش لمدارسهم بمراكز الشيخ زويد والحسنة ونخل.

وكشف أن لجان المتابعة ستواصل عملها بالمدارس التى ستنطلق فيها الدراسة، كما تم التنسيق مع كافة مجالس المدن لتوفير الخدمات العاجلة من مياه الشرب وأعمال النظافة بمحيط المدارس .



رسم لوحات على الحوائط_1



مدرسة الشهيد عاصم



معلم يرسم مناظر