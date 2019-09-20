صور.. حملات نظافة وغسيل الأرصفة والشوارع والميادين الحيوية بأسيوط

أسيوط - ضحا صالح

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات مكثفة لنظافة وغسيل الشوارع والميادين الرئيسية بحى شرق وغرب مدينة أسيوط باستخدام سيارات ومعدات جهاز التجميل والنظافة ومنها سيارات الكنس الآلى وشفط الأتربة وقلابات رفع القمامة والمخلفات وسيارات غسيل ورش الشوارع، وذلك استكمالا لخطة المحافظة للنظافة والتجميل.

كان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط قد كلف جهاز تجميل ونظافة مدينة أسيوط بشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية حيث قام الجهاز بالتعاون مع حى شرق وحى غرب بتنفيذ حملة نظافة واسعة لرفع كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات وغسيل الشوارع والأرصفة.

وقال محافظ أسيوط، إن الحكومة تولى اهتمامًا بالغًا بملف النظافة تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بضرورة إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف، مشيرًا إلى أن المحافظة وضعت خطة لشن حملات دورية للنظافة وتنفيذ برنامج يومى وتقسيم العمل إلى ورديات ونوبتجيات طوال الـ 24 ساعة وتقسيم المناطق والشوارع لعدم إعاقة حركة المرور والسير مع تنفيذ حملات متابعة للمناطق التى تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى للارتقاء بمنظومة النظافة وإظهار المحافظة بالشكل الحضارى الذى يليق بها كعاصمة للصعيد.

من جهته أوضح أحمد ثابت رئيس جهاز التجميل والنظافة بمدينة أسيوط، أن الجهاز يقوم بحملات مستمرة تحت إشراف المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة، لافتًا أن الحملات استهدفت عددًا من الشوارع الرئيسية بالمدينة منها الطريق الدائرى وبدءًا من كمين الجامعة بالمدخل الشمالى وحتى بوابة جامعة أسيوط البحرية بإمتداد الترعة الإبراهيمية مرورًا بكوبرى فيصل وميدان عمر مكرم وشارع الجيش وميدان المجذوب وشارع شكرى فضلًا عن مناطق الهلالى والنميس والجمهورية وميدان أسماء الله الحسنى وشارع الأزهر وأحمد حسن الباقورى والخزان وصولا لقناطر أسيوط الجديدة، بالإضافة إلى شارع الثورة وكورنيش النيل وصولا لمدخل أسيوط الجنوبى بجوار كوبرى الواسطى.

وأشار منتصر هريدى نائب رئيس الجهاز، إلى أنه تم الدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نقل ولوادر تم على إثرها رفع تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة وقامت سيارات نافورى المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الأرصفة والجداريات العامة بمداخل المدينة وسيارات الكنس الآلى بكنس الشوارع بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة وطلاء الأعمدة والبلدوات للوصول للمستوى الجمالى اللائق.



حملات نظافة للشوارع والميادين



حملات نظافة للشوارع والميادين (



تنظيف الميادين والشوارع باسيوط



تنظيف الشوارع