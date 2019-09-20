صور.. حملات مسائية لرفع الإشغالات شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت إدارة إشغال الطريق بحى المنتزة ثان، شرق الإسكندرية، حملة مسائية لرفع الإشغالات و ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية.

و أشار بيان صادر اليوم إلى أنه تم خلال الحملة رفع الإشغالات المتواجدة بشارع ملك حفنى السياحى ، وشارع الملك أمام قصر المنتزه، ومنطقة المعمورة البلد شارع الستترال.

كما تم خلال الحملة رفع الإشغالات المتواجدة بشارع 25 طوسون وشارع المستشارين وطريق الطابية - رشيد، حيث تم إزالة كل ما يعيق حركة سير المواطنين ويشغل الطريق العام، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات.

من جهه أخرى قامت إدارة اشغال الطريق بحى المنتزة أول، برفع الإشغالات بكلا من شارع 57 ميامى ، شارع 65 ميامى، نفق سيدى بشر بحرى، ملك حفنى بحرى ميامى وذلك بناءا على تعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول باستمرار الحملات اليومية لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة وبمتابعة مدير ادارة اشغال الطريق والاعلانات.