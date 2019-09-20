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صور.. جماهير الأهلى تحتفل بالفوز بالشماريخ فى شوارع الإسكندرية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:12 م
صور.. جماهير الأهلى تحتفل بالفوز بالشماريخ فى شوارع الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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احتفل العشرات من جماهير النادى الأهلى بإشعال الشماريخ والألعاب النارية بشوارع وسط الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل احتفالا بلقب السوبر والفوز بثلاث أهداف على الزمالك وحصوله على اللقب.

وكانت قد حددت مديرية أمن الإسكندرية طريقة دخول الفريقين وخروجهم من نفس الطرق المحددة لهم من قبل الإدارة العامة للمرور بالاستاد طبقا للخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة، ولجمهور نادي الزمالك سوف يسلك محور التعمير عن طريق الكيلو 21 للوصول الي ملعب المباراة .
 
 أما جمهور نادي الأهلي فسوف يسلك مدخل الهوارية من الطريق الصحراوي وذلك تجنبا لحدوث مشادات بينهما او اي أعمال الشغب بين الجمهوريين.
 
كما تم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة رقم 10 لدخول حاملي تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة رقم 2 لدخول حاملي الدرجة الأولى،  بينما تم تحديد البوابة رقم  7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادي الأهلي والبوابة رقم 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي.
 
كما تم تحديد البوابة رقم 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم ب 150 صحفيا و75 مصورا، وذلك للخروج بشكل حضاري ومشرف للكرة المصرية.
 
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