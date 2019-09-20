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صور.. انطلاق أولى فعاليات هيئة الترفيه بمناسبة اليوم الوطنى بجدة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:00 ص
صور.. انطلاق أولى فعاليات هيئة الترفيه بمناسبة اليوم الوطنى بجدة جانب من المهرجان
وكالات

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انطلقت أولى فعاليات الهيئة العامة للترفيه بمناسبة اليوم الوطنى "89" للمملكة فى محافظة جدة تحت شعار "الهمة حتى القمة" والتى أقيمت بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وطريق الكورنيش.
 
وبدأت الفعاليات بالعرضة النجدية والفنون الشعبية لعدد من مناطق المملكة ثم مسيرة لعروض الأزياء التي تمثل الموروث السعودي الثقافي إلى جانب عروض ومقطوعات موسيقية لأغاني وطنية بالمسرح الموسيقي.
 
كما اشتملت الفعاليات على شاشة العرض الحي وعربات متنقلة للطعام وورش عمل للأطفال لمشاركتهم في الاحتفال بهذه المناسبة واختتمت الفعاليات بالألعاب النارية التي أضاءت سماء الفعاليات ونالت استحسان أهالي وزوار المحافظة.
 
احتفالات اليوم الوطنى بالطبول فى جدة
احتفالات اليوم الوطنى بالطبول فى جدة

ألعاب نارية
ألعاب نارية

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

عروض مبهرة فى جدة احتفالا باليوم الوطنى
عروض مبهرة فى جدة احتفالا باليوم الوطنى

فتيان وفتيات يشاركون فى عروض جدة
فتيان وفتيات يشاركون فى عروض جدة

مشاركون بالاحتفال
مشاركون بالاحتفال

 


اليوم الوطنى السعودي

السعودية

جدة

الهيئة العامة للترفيه

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