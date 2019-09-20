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صور.. إعدام 181 كيلو لحوم فاسدة فى مطعم بالشرقية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:54 م
صور.. إعدام 181 كيلو لحوم فاسدة فى مطعم بالشرقية حملة مكبرة لمراقبة الأغذية برئاسة الدكتور هشام شوقى مسعود
الشرقية - إيمان مهنى

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شنت حملة مكبرة لمراقبة الأغذية برئاسة الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتم إعدام 181 كجم أغذية عبارة عن "لحوم متبلة، دهون، سلطات" لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وذلك بمطعم شهير بمدينة القرين، ووجه وكيل الوزارة بسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم تحرير محضر جنحة صحية للمطعم .

وأوضح الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى بيان صحفى اليوم، أنه يأتى ذلك فى إطار حالة الاستنفار التى تم إعلانها بالشرقية للحفاظ على صحة المواطنين، ويتم شن حملات على المطاعم ومصانع تصنيع اللحوم بمراكز ومدن المحافظة باستمرار.

كما تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى القرين المركزى، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة، ووجه وكيل الوزارة بتغيير بعض الأسرة بقسم الإستقبال والطوارئ ورفع كفاءة القسم، كما أصدر بعض التوجيهات للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة فى قسم العناية المركزة، ووجه بسرعة تشغيل الأجهزة الحديثة بقسم التعقيم، وأصدر توجيهات للارنتقاء بمستوى منظومة التخلص من النفايات الطبية.

إعدام لحوم فاسدة فى مطعم بالشرقية (1)
إعدام لحوم فاسدة فى مطعم بالشرقية 

 

إعدام لحوم فاسدة فى مطعم بالشرقية (2)
إعدام لحوم فاسدة فى مطعم بالشرقية 

 

حملة مكبرة لمراقبة الأغذية برئاسة الدكتور هشام شوقى مسعود (1)
حملة مكبرة لمراقبة الأغذية برئاسة الدكتور هشام شوقى مسعود 
 
حملة مكبرة لمراقبة الأغذية برئاسة الدكتور هشام شوقى مسعود (2)
حملة مكبرة لمراقبة الأغذية برئاسة الدكتور هشام شوقى مسعود

الشرقية

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صحة الشرقية

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