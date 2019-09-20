صور.. أمله المشى.. إسلام أصيب بعجز نصفى فى حادث سير ويحتاج 200 ألف جنيه

الإسماعيلية – السيد فلاح

تعرض الشاب، إسلام على عبد النور، البالغ من العمر 27 عامًا لحادث سير، منذ ثلاثة سنوات، أدى إلى كسر فى الفقرة الخامسة وتهتك فى الحبل الشوكي، وتسبب فى تعرضه لعجز نصفى، وأصبح طريح الفراش منذ الحادث وحتى الآن.

يقول الشاب إسلام فى تصريحات لـ "اليوم السابع" إنه يقيم فى عزبة السماكين التابعة لقرية المنايف بمحافظة الإسماعيلية، مضيفا: تعرضت لحادث سير منذ ثلاث سنوات، تسبب فى إصابتى فى الحبل الشوكى ، مشيرًا إلى أنه قام بإجراء عملية جراحية فى القاهرة لتثبيت الفكرة الخامسة وتم رفع الضغط من على الحبل الشوكى، لكنه ما زال عاجز، ولديه عجز نصفى.

وتابع الشاب الإسماعيلاوى إسلام، أنه بحث كثيرًا عن أى طريقة علاج له حتى يعود مرة أخرى للمشى على قدمه ليعول أسرته، وتوصل مؤخرًا مع إحدى مراكز التأهيل بالقاهرة، وقدم التقرير الطبى الخاص به والإشاعات، وأكد المركز الطبى أنه يحتاج إلى ثلاثة شهور تأهيل داخل المركز حتى يتماثل للشفاء ويعود مرة أخرى للمشى على قدمه، مشيرًا إلى أن تكلفة تأهيله فى المركز الطبى تتخطى الـ 200 ألف جنيه، وهو لا يملك قوت يومه، وليس لدية أى إمكانات مادية لدفع قيمة العلاج، مطالبًا أصحاب القلوب الرحيمة أو أى أشخاص لديهم القدرة على مساعدته فى التواصل مع إدارة مركز التأهيل من أجل دفع مستحقات إجرائه التأهيل داخل المركز.

و تابع:"أنا متزوج ولدى بنت، وبحثت على علاج كتير فى مصر والحمد لله توصلت لمكان أكد قدرته على علاجى وعودتى مرة أخرى للمشى على قدمى، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزيرة الصحة وأهل الخير بالتدخل لعلاجه، مشيرًا إلى أنه يحلم أن يعود مرة أخرى للقيام والحركة على رجلة من أجل العودة مرة أخرى للعمل من أجل توفير حياة كريمة لأسرته وبنته، مضيفًا، "نفسى يجى اليوم اللى أقدر أحضن بنتى فيه وأنا واقف".

للتواصل مع الحالة: 01278640483



البطاقة الشخصية الخاص بإسلام على عبد النور



التقرير الطبى الخاص بالشاب إسلام



الشاب الإسمعلاوى إسلام على عبد النور