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صندوق النقد الدولى: النمو العالمى هش بسبب التوترات التجارية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:43 م
صندوق النقد الدولى: النمو العالمى هش بسبب التوترات التجارية مديرة صندوق النقد الدولى المنتهية ولايتها كريستين لاجارد
واشنطن - أ ش أ

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حذرت مديرة صندوق النقد الدولى المنتهية ولايتها كريستين لاجارد، أن النمو العالمى أصبح هشا ومهددا بالانكماش بشكل خاص بسبب التوترات التجارية.
 
ودعت لاجارد، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - قادة الدول للحوار لمحاولة حل أوجه الخلاف التى تحيط بالعالم، فى إشارة منها إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التى تؤثر على التبادلات التجارية حول العالم، وكذلك إلى بريكست الذى يجعل مستقبل أوروبا قاتما.
 
وأضافت لاجارد أنه سواء كان الأمر متعلقا بالعلاقات التجارية، أو بريكست، أو بالتهديدات التكنولوجية، فهذه مشاكل من صنع الإنسان ويمكن للإنسان أن يحلها.
 
وشددت على أنها ستبذل مزيدا من الجهد عندما ترأس البنك المركزى الأوروبى بدءا من نوفمبر المقبل لخلق فرص عمل، وعلى الإنتاجية والاستقرار.
 

صندوق النقد

كريستين لاجارد

النمو العالمى

التوترات التجارية

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