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شرطة سلوفينيا تقبض على نيجيريين اثنين للاشتباه فى تهريبهما 31 مهاجرا غير شرعى

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:55 م
شرطة سلوفينيا تقبض على نيجيريين اثنين للاشتباه فى تهريبهما 31 مهاجرا غير شرعى الشرطة السلوفينية - أرشيفية
لوبيليانا /أ ش أ/

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ألقت الشرطة السلوفينية، القبض على مواطنين اثنين يحملان الجنسية النيجيرية بالقرب من حدود البلاد مع كرواتيا، للاشتباه فى قيادتهما شاحنة صغيرة مكدسة بـ31 مهاجرا غير شرعيا.

ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن شرطة العاصمة السلوفينية لوبيليانا، قولها فى بيان اليوم الجمعة، إن دورية تابعة للشرطة أوقفت مساء أمس شاحنة صغيرة تحمل لوحات معدنية إيطالية بالقرب من قرية "مورافا"، مضيفة أن المهاجرين ينتمون لباكستان وبنجلاديش وميانمار.

يذكر أن المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى دول غرب أوروبا هربا من الفقر والحروب فى أوطانهم، يقومون بالعبور إلى سلوفينيا قادمين من كرواتيا فى سعيهم مواصلة الطريق نحو النمسا ومنها إلى غرب أوروبا.

 


سلوفينيا

هجرة غير شرعية

الهجرة غير الشرعية

نيجيريا

تهريب مهاجرين

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