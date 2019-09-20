سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

شاهد.. استخراج مقياس حرارة زجاجى من مثانة شاب بعد 11 يومًا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:00 م
شاهد.. استخراج مقياس حرارة زجاجى من مثانة شاب بعد 11 يومًا مقياس الحرارة
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نجح الأطباء فى استخراج مقياس حرارة زجاجي عالق في مثانة  شاب يبلغ من العمر 25 عامًا بعد 11 يومًا خوفا من انفجار مقياس الحرارة وتسرب الزئبق الذي بداخله ما يتسبب فى مشاكل صحية خطيرة. 
 
مثانة الشاب
مثانة الشاب
 
ووفقًا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية" فوجئ الأطباء بشاب من شنغهاي بالصين ذهب إلى المستشف يشتكى من وجود دماء فى البول والتهاب شديد فى المثانة والمسالك البولية، واعترف للأطباء أنه أدخل مقياس حرارة ذاتيًا قبل 11 يومًا، وقام الجراحين بإزالة مقياس الحرارة  بطريقة تستخدم غالبًا لمعالجة حصوات الكلى.
 
مقياس حرارة
مقياس حرارة
ولم يكشف الأطباء في مستشفى تونغرن عن السبب وراء قيام هذا الشخص بوضع مقاس الحرارة في مجرى البول.
وأدخل الأطباء أنبوبًا رفيعًا مزودًا بكاميرا متصلة بمنظار المثانة في مجرى البول للرجوع إلى المكان الذي تم وضع مقياس الحرارة فيه، كما تم تثبيت الملقط على الأنبوب ما سمح للأطباء بلف الجسم حوله بحيث تكون النهاية الزجاجية أقرب وليس المصباح واستمرت تلك العملية 15 دقيقة .
 
 
 

مقياس الحرارة

الحرارة

المثانة

عملية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة