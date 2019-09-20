شاب يشنق نفسه لمعاناته من أزمة نفسية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

انتحر شاب بشنق نفسه، داخل مسكنه، لإصابته بأزمة نفسية، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن شقيق الشاب المنتحر عثر عليه معلقا من رقبته، ومفارقا الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن شاب يعانى من أزمة نفسية فى الاونة الأخيرة، استغل وجوده بمفرده داخل مسكنه، وصنع مشنقة لنفسه وانتحر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن شقيق المنتحر فور عودته للمنزل، عثر عليه مفارقا الحياة، ومعلقا من رقبته، فأبلغ رجال المباحث، وأكدت التحريات، عدم وجود شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.