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"زراعة الوادى الجديد" تكافح ظهور بؤر جديدة لسوسة النخيل بمدينة الخارجة.. صور

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:45 م
"زراعة الوادى الجديد" تكافح ظهور بؤر جديدة لسوسة النخيل بمدينة الخارجة.. صور زراعة الوادى الجديد تكافح ظهور بؤر جديدة لسوسة النخيل بمدينة الخارجة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ اعمال مكافحة بؤرتين جديدتين لمرض سوسة النخيل الحمراء بمنطقتى الخارجة 1والخارجة 10 حيث جرى علاج 7حالات لاشجار مصابة بالمرض بتوجيهات الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد ومتابعة المهندس جابر عبد الخالق مدير الادارة الزراعية بالخارجة وبمعرفة فريق العمل من المكافحة بالإدارة الزراعية.

 

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد إنه فور وصول بلاغات بوجود أعراض الإصابة بسوسة النخيل توجه فريق العمل إلى موقع البلاغ للفحص والمعاينة وتم تنفيذ برنامج العلاج المحدد باستخدام نظام الحقن بالمبيدات وعزل المناطق المصابة وحظر نقل اية فسائل منها نهائيا وذلك لصمان منع انتسار المرض لمناطق أخرى.

 

وأضاف المرسى أن المديرية تستكمل تنفيذ برامج المكافحة لمرض سوسة النخيل على مستوى كافة المراكز والقرى ويتم عمل الفحص الدورى للمزارع للتأكد من عدم وجود أيه اصابات جديدة حيث نجحت المديرية والإدارات التابعة لها فى الخد من انتسار المرض والسيطرة عليه فى نطاق البؤر التى ظهر فيها مؤخرا.

 

وأوضح المرسى انه يجب على المزارعين سرعه الابلاغ فورا عن اى حالة مرضية او اعراض تظهر على اشجار النخيل وهى المظاهر المعروفة لكل المزارعين بعد تكرار سرحها فى الندوات والزيارات الميدانية وبرامج المكافحة للتعرف على مرض يوسة النخيل وذلك حتى يتسنى لفرق المكافحة ان تقوم بالفحص الكامل لتلك المزارع وعلاج الخالات المصابة.

 

اثار الإصابة بسوسة النخيل
اثار الإصابة بسوسة النخيل

 

أثناء المكافحة
أثناء المكافحة

 

احد اعراض الاصابة
احد اعراض الاصابة

 

تجهيز المبيد الخاص بالحشرة
تجهيز المبيد الخاص بالحشرة

 

حقن النخيل المصاب
حقن النخيل المصاب

 

علاج بؤر مصابة بسوسة النخيل
علاج بؤر مصابة بسوسة النخيل

 

علاج حالات بمنطقة الخارجة ١٠
علاج حالات بمنطقة الخارجة ١٠

 

علامات التعرف علي المرض
علامات التعرف علي المرض

 

عمل ثقوب لادخال المبيد المنطقة المصابة
عمل ثقوب لادخال المبيد المنطقة المصابة

 

يرقات الحشرة
يرقات الحشرة

 


الوادى الجديد

نخيل الوادى الجديد

سوسه النخيل

مديريه الزراعه بالوادى الجديد

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