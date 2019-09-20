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رئيس لبنان يغادر إلى نيويورك الأحد المقبل على رأس وفد بلاده للأمم المتحدة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:31 م
رئيس لبنان يغادر إلى نيويورك الأحد المقبل على رأس وفد بلاده للأمم المتحدة الرئيس اللبنانى ميشال عون
كتب : أحمد جمعة

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غادر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بيروت قبل ظهر الأحد المقبل متوجهاً إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما يلقى يوم الأربعاء المقبل كلمة لبنان، وستكون له لقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وعدد من رؤساء الدول والوفود المشاركين فى الجمعية العمومية.

 

وأطلع الرئيس اللبنانى على التحضيرات المتعلقة بالزيارة والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية وموقف لبنان منها، كما وضع اللمسات الأخيرة على الكلمة التى سوف يلقيها باسم لبنان والتى سيتناول فيها شؤونا محلية وإقليمية ودولية.

 

على صعيد آخر، استقبل الرئيس اللبنانى قبل ظهر اليوم فى قصر بعبدا الرئيسة الجديدة لهيئة التشريع والاستشارات فى وزارة العدل اللبنانية القاضية جويل فواز بعد تعيينها فى مهمتها الجديدة. وتمنى لها رئيس الجمهورية التوفيق فى مسؤولياتها، مركزاً على أهمية الدور الذى تلعبه هيئة التشريع والاستشارات فى ما يتعلق بعمل الإدارات والمؤسسات العامة.

 

واستقبل الرئيس عون فى حضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية اللبنانية سليم جريصاتى، رئيس جامعة القديس يوسف الأب البروفسور سليم دكاش والأمينة العامة لمؤسسة الجامعة السيدة كارمن واكيم، ورجل الإعمال الأمريكى اللبنانى الأصل سجعان جفرى وقرينته ندى جفرى، وأطلع منهم على المبادرة التى أطلقها جفرة المقيم فى ولاية ميشيغان الأمريكية، لإنشاء صندوق لتقديم ودعم منح جامعية لطلاب مركز الدروس الجامعية في لبنان الجنوبي- البرامية التابع لجامعة القديس يوسف.


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