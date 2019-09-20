رئيس جامعة طنطا: إعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من المصاريف الدراسية

الغربية - محمد طارق

قال الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، إن دعم ذوى الاحتياجات الخاصة مسؤولية مجتمعية، كما أن رعايتهم من قبل القيادة الرشيدة والحكيمة مؤشر ودليل على تطور الدولة فى جعلهم جزء لا يتجزأ من المجتمع ككل، مضيفا أن الجامعة تسعى دائما للاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، واكتشاف الموهوبين منهم ورعايتهم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن قرر المجلس بإعفاء ذوى الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية، جاء من منطلق حرص إدارة الجامعة على مواصلة رعايتها لذوى الاحتياجات الخاصة من أبنائها الطلاب، فضلاً عن توفير احتياجاتهم وما يلزم من الوسائل والخدمات التعليمية لدعمهم فى مشوارهم الجامعي.

وأشار "سبع" إلى أن أصحاب الهمم بجامعة طنطا دائما يحصدون المراكز الأولى فى البطولات الرياضية التى تنظمها الجامعات، بحيث تم حصد 14ميدالية، فى أسبوع شباب الجامعات الثانى لمتحدى الإعاقة، والذى أقيم بجامعة المنوفية تحت شعار «بنكمل بعض» بمشاركة 22 جامعة مصرية خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر الحالى.

وأشاد رئيس الجامعة بالإنجاز الذى حققه فرسان الإرادة فى هذا المحفل، مشيرا إلى أنه ثمرة الاهتمام والعناية للرئيس عبد الفتاح السيسى بأصحاب الهمم ليفتح لهم طاقات الأمل على مصراعيها مشيرا إلى أن الجامعة تسخر كافة إمكاناتها لخدمة أصحاب الهمم بما يتيح لهم المشاركة فى الملتقيات والمحافل الرياضية.