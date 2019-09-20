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ديلى ميل: مشاهدة كبار السن ومرضى الخرف للمباريات القديمة تحفز ذاكرتهم

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:30 م
ديلى ميل: مشاهدة كبار السن ومرضى الخرف للمباريات القديمة تحفز ذاكرتهم مشاهدة المباريات
كتبت هند عادل

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أكد العلماء أنه  يجب على كبار السن ومرضى الخرف إعادة مشاهدة المباريات الرياضية الكلاسيكية من الماضي "لتحفيز ذكرياتهم".
 
حيث قال البروفيسور أليستير بيرنز مدير وحدة الخرف في هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن إعادة لحظات التوتر يمكن أن تُحيي ذكريات قوية تقوي نشاط الدماغ. 
 
وأشار  البروفيسور بيرنز" أنها بالنسبة للأشخاص في سن الشيخوخة والذين يعيشون مع الخرف  فإن الأحداث الرياضية التي لا تنسى توفر صلة بالماضي والمحادثات السريعة وتحسين الصحة، فيمكن أن تحفز مشاهدة الألعاب الكلاسيكية واستعادة اللحظات المتوترة ذكريات عاطفية قوية يمكنها إعادة إحيائها بعد سنوات عديدة من الأحداث وتعزيز نشاط الدماغ".
 
وأظهر أكبر مسح في العالم أن ثلثي الأشخاص يعتقدون أن الخرف جزء طبيعي من الشيخوخة وليس حالة طبية، ويعتقد 48 في المائة من المجيبين أن الشخص المصاب بذاكرة الخرف لن يتحسن أبدًا حتى مع الدعم الطبي،بينما كشف الاستطلاع أيضا أن واحدا من كل أربعة أشخاص يعتقدون أنه لا يوجد شيء يمكن القيام به لمنع اضطراب سرقة الذاكرة.
 
 
مع التقدم بالعمر يكافح الدماغ للبقاء نشطا ومتيقظا وهذا هو الحال بصفة خاصة في حالات مثل مرض الزهايمر.
ومع ذلك يتم تحفيز  الذاكرة العاطفية وتمرين خاص بها عند إعادة مشاهدة المباريات والأحداث الكلاسيكية من سنوات الشباب، فقد تتلاشى التفاصيل ولكن يبقى التشويق والشجاعة والكثافة في الدراما الرياضية في الأذهان .
 
 

الزهايمر

الخرف

مرض الخرف

فقدان الذاكره

علاج الخرف

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