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دراسة: عدم الحصول على ما يكفى من فيتامين (د) يرفع خطر الموت المبكر

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:00 م
دراسة: عدم الحصول على ما يكفى من فيتامين (د) يرفع خطر الموت المبكر فيتامين د
كتب بيتر إبراهيم

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توصلت الأبحاث إلى أن عدم تناول كمية كافية من فيتامين (د) يمكن أن يزيد ثلاثة أضعاف خطر الوفاة المبكرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن وجود مستويات منخفضة من الفيتامينات - التي يصنعها الجسم عندما يتعرض لأشعة الشمس - يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالموت من أي سبب.

وكشف البحث أيضًا أن مرضى السكري يواجهون خطرًا أكبر للوفاة إذا كانوا يعانون من نقص فيتامين (د).

وأظهرت النتائج أن المرضى كانوا أكثر عرضة بأربع مرات للوفاة بسبب مرض السكري إذا كانت لديهم مستويات منخفضة من الفيتامينات.

وحذرت الجمعيات الخيرية اليوم من أن النتائج لم تثبت أن نقص فيتامين (د) يلعب دورًا مباشرًا في التسبب في الوفاة المبكرة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، نظر الباحثون في سجلات 78581 من مرضى السكري من جميع الأعمار في المستشفى العام في فيينا في النمسا بين عامي 1991 و 2011.

ثم تم مطابقة البيانات مع السجل الوطني للوفيات النمساوية بعد 20 عامًا، وكان هناك 11777 حالة وفاة في ذلك الوقت.

واعتبر المرضى الذين يعانون من مستوى فيتامين (د) أقل من 50 نانومول لكل لتر (نول / لتر) ناقصة - المعترف بها فى معامل التحاليل.

ووجدت الدراسة أن مستويات فيتامين (د) البالغة 10 نانومول / لتر أو أقل كانت مرتبطة بزيادة مرتين إلى ثلاث مرات في خطر الوفاة لأي سبب، وفقًا لفريق البحث في جامعة فيينا الطبية.

وسيتم تقديم النتائج في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري في برشلونة هذا العام.

 


فيتامين د

فوائد فيتامين د

فيتامين

الوفاة

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