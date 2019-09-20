حبس عاملين لتقليدهما المطبوعات التجارية بدون تصريح فى المطرية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية، بحبس عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لقيامهما بتقليد المطبوعات التجارية بدون تصريح، كما أمرت النيابة بإستعجال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

البداية أثناء قيام ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بفحص المطابع الكائنة فى المطرية، وتمكنوا من ضبط "خ. ع" ، 23 سنة، صاحب مطبعة للطباعة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة ملكه بدون تصريح من الجهات المختصة وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 14 زنكه خاصة ببعض الشركات ( تقليد مطبوعات ، علامات تجارية ).

وتمكنوا من ضبط "ف. م" ، 39 سنة، عامل بمطبعة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 4 زنكه خاصة ببعض الشركات ( تقليد مطبوعات ، علامات تجارية ) ، كمية من الاستيكرات خاصة ببعض الشركات (تقليد مطبوعات ، علامات تجارية ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.