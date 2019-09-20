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حبس عاطل بتهمة الإتجار بالأقراص المخدرة فى الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيق

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:34 م
حبس عاطل بتهمة الإتجار بالأقراص المخدرة فى الأميرية 4 أيام على ذمة التحقيق أقراص مخدره _ أرشيفية

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أمرت نيابة الأميرية، بحبس عاطل "مسجل خطر" 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه فى الاتجار بالأقراص المخدرة، متخذًا من دائرة قسم الأميرية مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

 

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 600 قرص مخدر "ترامادول" فى منطقة الأميرية، وحرر محضر بالواقعة.

 

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 500 جنيه، وهاتف محمول.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

 

 

 

 


حبس عاطل

مسجل خطر

اقراص مخدرة

قسم الاميرية

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