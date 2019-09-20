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جماهير الأهلى فى دمياط تحتفل بفوز النادى الأحمر بكأس السوبر

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:06 م
جماهير الأهلى فى دمياط تحتفل بفوز النادى الأحمر بكأس السوبر فرحة الجماهير
دمياط عبده عبد البارى

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حرصت جماهير النادى الأهلى بدمياط على الاحتفال بفوز الأهلى على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليفوز  الأهلى بكأس السوبر للمرة 11 فى تاريخه.

وخرجت جماهير نادى الأهلى فى شوارع مدينة للاحتفال بفوز الأهلي بالطبول والصافرات وأغاني القلعة الحمراء.

وكانت انطلقت فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، مبارة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك باستاد برج العرب بالإسكندرية وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم.

 

 

جماهير الأهلى بدمياط تحتفل بالفوز بكأس السوبر
جماهير الأهلى بدمياط تحتفل بالفوز بكأس السوبر

 


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