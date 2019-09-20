توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

أعلنت وزارة الصحة والسكان توفير طعوم الحصبة والحصبة الألمانى بمنافذها خاصة مع قدوم العام الدراسى الجديد مؤكدة أن التطعيمات متوفرة للحالات الفردية وكذلك للتطعيمات المدرسية.

وقالت وزارة الصحة، إن التطعيمات تشمل المحافظات الحدودية لما لها من أهمية وبائية خاصة وكونها مدخلاً للتفشيات الوبائية، مؤكدة أن التطعيمات آمنة ومعتمد من منظمة الصحة العالمية وتم اجتيازه لاختبارات الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات.

وتابعت وزارة الصحة أنه يتم استخدام سرنجات ذاتية التلف "التى تستخدم لمرة واحدة فقط" هذا بالإضافة الى صناديق الأمان ، حيث يتم مراعاة كافة إجراءات مكافحة العدوى أثناء الحقن، التخلص من النفايات الخطرة طبقا للسياسة القومية.

واستطردت وزارة الصحة والسكان:"يتم التطعيم من خلال الفرق المدربة الثابتة بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية بتلك المحافظات وأيضا من خلال الفرق المتحركة بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وجميع المعاهد الأزهرية والكليات والمعاهد العليا".