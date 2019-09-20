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تعزيزات أمنية بمحيط برج العرب لتأمين موقعة السوبر بين الأهلى والزمالك

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:57 ص
تعزيزات أمنية بمحيط برج العرب لتأمين موقعة السوبر بين الأهلى والزمالك تعزيزات امنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تعزز قوات الشرطة، من تواجدها بمحيط ستاد برج العرب بالإسكندرية الليلة، لتأمين مباراة السوبر المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وتؤمن قوات الشرطة مسارات المشجعين البالغ عددهم 10 الآف من جماهير "الأحمر والأبيض"، وضمان وصولهم بسلام لاستاد برج العرب.

ويسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21، أما جمهور الأهلى فسوف يسلك مدخل الهوارية من الصحراوي، حيث تم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة 10 لدخول حاملى تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة 2 لدخول حاملى الدرجة الأولى، فيما تم تحديد بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادى الأهلى وبوابة 3 لحاملى تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي، فيما تم تحديد بوابة 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم بـ150 صحفيًا و75 مصورًا .

 


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تامين السوبر

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