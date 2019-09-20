سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تركيب 1000قطعة مرشد لاستهلاك المياه بالمصالح الحكومية والمساجد بالوادى الجديد

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:52 ص
تركيب 1000قطعة مرشد لاستهلاك المياه بالمصالح الحكومية والمساجد بالوادى الجديد محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس حسام محمد قوشتى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، عن وصول 1000قطعة مرشد لاستهلاك المياه، وذلك من إجمالى 5000 قطعة تم التعاقد عليها، بمعرفة المحافظة وتحت إشراف فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، وذلك ضمن إجراءات الشركة لتفعيل آليات ترشيد الاستهلاك.

وأوضح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن فكرة المرشد عبارة عن فلتر يتم وضعه على المصفة فى الصنبور بقطر أقل يسمح بقوة اندفاع المياه بقوة أكبر وكمية أقل، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا البدء فى أعمال التركيب، وذلك فى إطارالاستراتيجية العامة للدولة، لترشيد استخدامات المياه ومواجهة التحديات المائية الملحة.

وأضاف قوشتى، أن التجربة جارى تنفيذها بعدد من المصالح الحكومية والمساجد، كمرحلة أولى قبل تعميمها على باقى القطاعات والمنازل، مؤكدا أن هذه التجربة تساهم بدورها فى تخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك، وتقليل هادر المياه بنسبه 60%.

 


الوادى الجديد

توفير مياه الشرب بالوادى الجديد

موفر مياه الشرب

شركة المياه بالوادي الجديد

استهلك المياه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة