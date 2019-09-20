تركيب 1000قطعة مرشد لاستهلاك المياه بالمصالح الحكومية والمساجد بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن المهندس حسام محمد قوشتى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالوادى الجديد، عن وصول 1000قطعة مرشد لاستهلاك المياه، وذلك من إجمالى 5000 قطعة تم التعاقد عليها، بمعرفة المحافظة وتحت إشراف فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، وذلك ضمن إجراءات الشركة لتفعيل آليات ترشيد الاستهلاك.

وأوضح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن فكرة المرشد عبارة عن فلتر يتم وضعه على المصفة فى الصنبور بقطر أقل يسمح بقوة اندفاع المياه بقوة أكبر وكمية أقل، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا البدء فى أعمال التركيب، وذلك فى إطارالاستراتيجية العامة للدولة، لترشيد استخدامات المياه ومواجهة التحديات المائية الملحة.

وأضاف قوشتى، أن التجربة جارى تنفيذها بعدد من المصالح الحكومية والمساجد، كمرحلة أولى قبل تعميمها على باقى القطاعات والمنازل، مؤكدا أن هذه التجربة تساهم بدورها فى تخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك، وتقليل هادر المياه بنسبه 60%.