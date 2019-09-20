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ترامب يهدد بإطلاق سراح سجناء "داعش" فى وجه الدول الأوروبية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:01 م
ترامب يهدد بإطلاق سراح سجناء "داعش" فى وجه الدول الأوروبية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن /أ ش أ/

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هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفى عقده مع رئيس الوزراء الاسترالى سكوت موريسون فى البيت الأبيض، بإطلاق سراح السجناء المنتمين لتنظيم "داعش" فى وجه الحدود الأوروبية إذا لم تستعدْ فرنسا، ألمانيا وبقية الدول الأخرى مواطنيها من هؤلاء الإرهابيين الذين يحملون جنسيات هذه الدول.

وأوضح ترامب، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية، أنه هزم تنظيم "داعش"، مضيفاً أنه "لدينا الآن الآلاف من أسرى الحرب من مسلحى داعش".

وطالب ترامب الدول الأوروبية وبقية الدول التى يحمل هؤلاء الإرهابيون السجناء جنسياتها باستعادتهم، مؤكداً فى الوقت نفسه أن هذه الدول رفضت ذلك الأمر حتى الآن.

وهدد الرئيس الأمريكى فى هذا الصدد قائلاً "فى وقتٍ ما، سأضطر لقول إنى آسف ولكن إما أن تستعيدوهم أو أن نطلقهم يذهبون لحدودكم" حتى تلقوا القبض عليهم مرة أخرى، حسبما أشار ترامب.

وكان الرئيس الأمريكى ترامب قد أطلق تهديداً مماثلاً منذ نحو شهر حينما انتقد تردد الدول الأوروبية فى استعادة مواطنيها السجناء.

 


ترامب

داعش

الدول الأوروبية

أمريكا

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