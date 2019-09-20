تحرير 49 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

شدد اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، على تكثيف الحملات التموينية على المخابز ومحطات الوقود والأسواق، لرصد أى مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى عمل يؤثر على صالح المواطن.

وقامت مديرية تموين الغربية بشن حملة تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركز ومدينة المحلة والتى أسفرت عن تحرير 49 مخالفة تموينية متنوعة، تمثلت هذه المخالفات فى (تجميع دقيق – إنتاج خبز ناقص الوزن – تصرف فى جزء من حصة الدقيق – عدم وجود قائمة تشغيل – عدم نظافة أدوات العجين).

وأكد محافظ الغربية، على الاستمرار فى شن مثل هذه الحملات بجميع مراكز المحافظة لتحقيق الإنضباط التام بجميع المخابز ومحطات الوقود ولمراقبة المعروضات بالأسواق للتأكد من توافرها بأسعار مناسبة بما يأتى فى صالح المواطن.