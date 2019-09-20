سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:45 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

وتطوير مركز المكفوفين بأحدث الأساليب التكنولوجية..

"بنظام إلكترونى".. هكذا تستعد جامعة الإسكندرية للعام الدراسى الجديد

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:00 ص
"بنظام إلكترونى".. هكذا تستعد جامعة الإسكندرية للعام الدراسى الجديد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد جامعة الإسكندرية لاستقبال العام الدراسى الجديد، بالتأكيد على كافة الكليات لتجهيز مدرجات المحاضرات والمدينة الجامعية بكافها فروعها بالإسكندرية لاستقبال الطلاب.

وقال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، فى تصريحات صحفية، أن الكليات جاهزة لاستقبال الطلاب والمنشآت التعليمية من مدرجات ومعامل وملاعب، كما أكد على آلية التحصيل الإلكترونى لرسوم الطلاب، وما تم بخصوص تطوير نظام معلومات الجامعة فيما يخص ربط بيانات الطلاب بسجلاتهم المالية لتسهيل إجراءات دفع الرسوم الدراسية.وأكد الكردى على الإنتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، وتجهيز أماكن المحاضرات والمعامل والقاعات والورش والمكتبات، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بالكليات والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية. 

وأشار إلى وجود آلية جديدة تم وضعها لضبط مديونيات الطلاب السابقة، والمنظومة الجديدة التى سيتم تفعيلها مع بداية الدراسة للمتابعة المستمرة من خلال نظام معلومات الجامعة، حيث أكد رئيس الجامعة على وكلاء الكليات ضرورة تحديد المديونيات السابقة المستحقة على الطلاب حتى بداية العام الدراسى 2019/2020 والالتزام باستخراج جميع حوافظ الرسوم الجديدة من نظام معلومات الجامعة.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، لـ" اليوم السابع" أن جامعة الإسكندرية ستكون أول جامعة تطبق نظام الساعات المعتمدة فى المناهج بالمرحلة الجامعية، وهو نظام عالمى فى العملية التعليمية، يوفر فرص متميزة للطلاب والتبادل الطلاب مع كبرى الجامعات العالمية.أضاف أن العام الدراسى الجديد هو عام التطوير، وسيكون الطالب منفتح على العالم فى المرحلة الجامعية، وطرق التدريس ستكون مختلفة لخلق أجيال جديدة من الطلاب منفتحين على العالم، وزيادة كفاءة الخريجين وفتح آفاق جديدة لهم.

 

وأكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن من ضمن خطة التطوير إنشاء كلية البيانات، وهو إتجاه عام بالدولة لضرورة الاهتمام بالبيانات، وكانت الانطلاقة بالاهتمام بالبيانات وتحليلها فى الحملات القومية، مثل 100 مليون صحة، وتحليل بيانات وزارة التموين، وعدد من الهيئات الحكومية والرسمية، لذلك تم إنشاء الكلية، وسيتم الدراسة بها هذا العام وسيكون مقرها المؤقت بكلية العلوم بالشاطبى، ويكون مقرها الدائم بسموحة، ولكن بعد الانتهاء من كافة التجهيزات خلال عام ونصف.

 

أما عن المنشآت التعليمية هناك خطة خاصة لتطوير المنشآت، منها هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية، لأنه كان متهالك، و تم هدم المبنى بالكامل، وسيتم إعادة إنشاءه من جديد بطراز مختلف، كما أن هناك خطة لتطوير مركز المكفوفين بالمجمع النظرى وتحويله لمركز صديق للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، ويستهدف خدمة الطلاب ذوى الإعاقات السمعية والبصرية، وسيتم تجهيزه على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تطوير كليتى رياض الأطفال والتربية النوعية بعد تهالك مبانيها، والانتهاء من تطوير مبنى كلية الفنون الجميلة.

 

هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية (7)

هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية 

 

هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية (1)
هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية 

 

هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية (2)
هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية 

 

هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية (3)
هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية 

 

هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية (4)
هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية 

 

هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية (5)
هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية 

 

هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية (6)
هدم مبنى الكيمياء بكلية العلوم بطريق الحرية

تطوير مركز المكفوفين

أحدث الأساليب التكنولوجية بالاسكندرية

جامعة الإسكندرية

نظام إلكترونى فى التدريس

العام الدراسى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعاون بين جامعة الإسكندرية والبورصة المصرية لتعريف الطلاب بأنشطة سوق المال

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:21 ص

البورصة وجامعة الإسكندرية توقعان اتفاقية تعاون لتعريف الطلاب بأنشطة سوق المال

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:26 ص

5 معلومات عن دورات البورصة المصرية لطلاب جامعة الإسكندرية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:38 م

مجلس شئون تعليم وطلاب جامعة الإسكندرية يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:44 م

جامعه الإسكندرية تمنح 133 منحة دراسية للطلاب الأفارقه من دول حوض النيل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:14 ص

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل السفير الرواندى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:28 م

جامعة الإسكندرية تبحث ترشيد استهلاك الطاقة بالكليات واستخدام الإضاءة الموفرة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:15 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة