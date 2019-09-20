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بلاش منه.. التدخين فى الحمل يسبب انخفاض خصوبة البنات

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:00 م
بلاش منه.. التدخين فى الحمل يسبب انخفاض خصوبة البنات التدخين اثناء الحمل
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء الحوامل اللائي يدخن يمكن أن يلحقن الضرر بخصوبة بناتهن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعتقد الباحثون أن التبغ يحتوي على السموم التي تسبب اضطراب الهرمونات للفتيات أثناء نموهن في الرحم.

وأظهرت دراسة أن بنات الأمهات اللائي يدخن أظهرن علامات على تعرضهن الشديد لهرمون التستوستيرون وهو هرمون الذكورة الرئيسي.وحذر الخبراء أن هذا قد يكون له عواقب على فرصهن في الحمل على مدى الحياة.

ومن المعروف على نطاق واسع أن التدخين أثناء الحمل ضار بصحة الأم والطفل، حيث أن الأدلة القوية تربطه بالفعل بالولادة المبكرة - وهي سبب رئيسي للوفاة والعجز.

ودرس الدكتور "دنيز أوزالب كيزيلاي" وزملاؤه في مستشفى سيجلي  للتدريب أكثر من 100 مولود جديد - 56 إناث و 64 من الذكور، وأمهاتهم كانت تدخن أثناء الحمل.

وقام العلماء بقياس المسافة التناسلية (AGD) ، وهي المسافة بين منتصف فتحة الشرج إلى نقطة من الأعضاء التناسلية، ويعتبر “AGD” قياس طبي لمستويات هرمون تستوستيرون والصحة الإنجابية على مدى الحياة ، وطولها يعتمد على مستويات هرمون تستوستيرون أثناء نمو الجنين.

وقال العلماء إنه كلما زاد عدد السجائر التي دخنتها الأم يوميًا ، كلما زاد طول فترة الإصابة بالعجز.

وأضاف الباحثون أن الفتيات المعرضات للتدخين من الأمهات لديهن مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون الذي يشكل خطرا على المشاكل الصحية القصيرة والطويلة الأجل ، بما في ذلك الأيض والخصوبة.

 

 


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