بدء تطوير موقف ميدان الجيزة نهاية سبتمبر بتكلفة 5.5 مليون جنيه

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن بدء أعمال تطوير موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة نهاية الشهر الحالى بتكلفة إجمالية حوالى 5.5 مليون جنيه .

وقال محافظ الجيزة أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السرفيس من الناحية الانشائية والخدمية و الاستثمارية وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام الموقف خاصة وانه يقع وسط منطقة حيوية بالمحافظة إضافة إلى تحقيق العائد الاستثمارى من تلك المواقف باعتبارها أحد مصادر الدخل التى يمكن تنميتها واستغلالها فى الإنفاق على مشروعات خدمية أخرى لموطنى المحافظة .

وأشار راشد أن المشروع يشمل تنسيق الموقف بشكل حضارى ودعمه بالمظلات ومقاعد الانتظار للمواطنين والإعلانات واللوحات الإرشادية وتركيب بوابات إلكترونية بالمداخل والمخارج لتحصيل الكارتة من السيارات وذلك لإحكام السيطرة على الايرادات المحصلة دون تدخل عنصر بشرى بها ، مضيفًا أنه سيتم إنشاء نظام مراقبة بالكاميرات وشبكة كهرباء وإضاءة حديثة ودعمة بوسائل الأمان اللازمة وكافيتريات .

تصريحات المحافظ جاءت عقب اللقاء الذى عقده مع ممثلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى وهى الجهة المسئولة التى تم إسناد أعمال التطوير إليها، حيث وجه راشد الشركة المنفذة لأعمال التطوير بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع والمقرر الانتهاء منه خلال 5 أشهر .

وكلف المحافظ رئيس حى جنوب ورئيس جهاز السرفيس بتقديم كافة سبل التعاون للشركة المنفذة وتذليل أى عقبات لسرعة إنجاز المشروع فى الوقت المحدد له.

كما كلف رئيس حى جنوب الجيزة بأن تشمل أعمال التطوير أيضاً محيط الموقف من خلال عدم السماح بوجود أى إشغالات تعوق الطريق العام موجهاً بسرعة نقل الباعة المتواجدين للباكيات المخصصة لهم .