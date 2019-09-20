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اليوم السابع: "التجربة الاقتصادية المصرية أدهشت المؤسسات الدولية"

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:32 م
اليوم السابع: "التجربة الاقتصادية المصرية أدهشت المؤسسات الدولية" اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "التجربة الاقتصادية المصرية أدهشت المؤسسات الدولية"، وفيه: تحسن مؤشرات الاقتصاد محل إشادة من صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات التصنيف الائتمانى.. الاحتياطى الأجنبى لمصر يغطى 8 أشهر من الواردات ودائع البنوك إلى 3.7 تريليون جنيه.. ومؤسسة ستاندرد أند بورز ترفع التصنيف الائتمانى لمصر.
 
وداخل العدد

ـ السيسى يضع هموم أفريقيا على طاولة المجتمع الدولى

ـ الشعب رد بضربة على «قفا» «مكملين» وصوتوا بـ 70% على رفض دعوات الفوضى

ـ قطار الدورى العام ينطلق اليوم فى النسخة رقم 61

ـ «الصحة»: وقف المستحضرات المحتوية على مادة «الرانتيدين» قرارا احترازيا

ـ لا صحة للحذف العشوائى للمواطنين ببطاقات التموين

ـ انطلاق مبهر للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائ

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السيسى

الدورى العام

مهرجان الجونة

الارهاب

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