النيابة تستأنف على إخلاء سبيل 3 متهمين بمشاركة جماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجي

استأنفت النيابة العامة علي قرار محكمة الجنايات المختصة، بإخلاء سبيل 3 متهمين بتدابير إحتراذية احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة في اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

المتهمون الصادر بحقهم القرار، كلا من أحمد فوزي، وأحمد زين، وزيد البنا، ومن المقرر نظر الاستئناف غداً أمام إحدي الدوائر الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب.

ووجهت النيابة للمتهمة في القضية، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين استناداً لقرار النيابة العامة بضبطهم للمثول للتحقيق في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وشائعات ضد الدولة المصرية.