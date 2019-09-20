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الموز مش فاكهة وخلاص.. هينشط مخك ويساعدك على الإقلاع عن التدخين

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:00 ص
الموز مش فاكهة وخلاص.. هينشط مخك ويساعدك على الإقلاع عن التدخين
فاطمة ياسر

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الموز يعد من الفواكه التي لها شعبية كبير لدي الكبار والصغار، فالجميع يعشق مذاقه المميز، كما أن الموز يعد من الفواكه الغنية بالمغنسيوم الهام لصحة الجسم وأيضا مضادات الأكسدة وبعض العناصر الأخري التي يحتاجها الجسم، ولذا عليك تناول يوميا موزة للحصول علي فوائد التي سنتعرف عليها خلال وفقا لموقع " healthxchange".

فموزة واحدة في اليوم لها العديد علي الفوائد الهامة لصحتك ولجسم، ومنها:

-تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من تعرضه للارتفاع بشتي الطرق، حيث أنه طعام جيد غني بعنصر البوتاسيوم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته والحد من التعرض للإصابة بارتفاعه.

-يحتوي الموز علي العديد من الأنزيمات التي تقلل فرص الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي، وأيضا نتيجة لاحتوائه علي نسبة عالية الألياف التي تقلل فرص الإصابة بالإمساك أو أي مشاكل أخري.

فوائد الموز

-للأشخاص الذين يعانون من ضغوط الحياة عليكم تناول الموز باستمرار، لأنه يساهم بشكل كبير في تحسن حالتهم النفسية، ولذا علي تناول ثمرة واحدة من الموز يوميا.

-يحتوي الموز علي نسبة عالية من الحديد، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة المفيدة للأشخاص الذين يعانون من الأنيميا أو فقر الدم، فتناولك للموز دائما يساهم بشكل كبير في رفع نسبتهم بالدم.

فوائد الموز

-من الفواكه الجيدة في تنشيط خلايا المخ، ولذا تعد من الأطعمة الجيدة في ارتفاع نسبة التركيز وتنشيط الذاكرة.

-للأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن  التدخين يمكنك تناول ثمرة من الموز يوميا، وذلك لأنه يعمل علي تقليل نسبة النيكوتين في الدم فيسهل عملية التخلص من هذه السموم. 


الموز

فوائد الموز

اهمية الموز للجسم

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