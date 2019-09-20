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القبض على هارب من 3 أحكام بالمؤبد بحوزته هيروين فى الإسماعيلية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:26 م
القبض على هارب من 3 أحكام بالمؤبد بحوزته هيروين فى الإسماعيلية هارب - أرشيفية
الإسماعيلية -صبرى غانم

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان وقسم اول الإسماعيلية من القبض على عاطل هارب من 3 أحكام بالمؤبد بلغ اجمالى السنوات 75 عاما بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى ربع كيلو جرام كما تم ضبط موظف هارب من السجون خلال أحداث ثورة يناير أثناء اختباؤه داخل شقة بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال غزالى ، مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام المقدم مروان الطحاوى رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم "فياض.ر.ع"30 عام عاطل مقيم الفردان دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى 3 جنايات باجمالى 75 عاما وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى  220 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية من القبض على المتهم "طلال.د.س"38 عام موظف مقيم شمال سيناء والهارب من سجن 430 وادى النطرون خلال أحداث 25 يناير 2011 فى القضية رقم 5195 لسنة 2005 جنايات عين شمس والمقضى فيها بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة مخدرات أثناء اختباؤه داخل إحدى الشقق بدائرة قسم أول الإسماعيلية، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة بواقعتى وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهما

 


احداث يناير

هارب من المؤبد

مخدرات

شمال سيناء

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