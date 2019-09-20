القبض على شخصين بالجيزة وبحوزتهما 10 قطع أثرية يرجع تاريخها لعصور مختلفة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخصين بالجيزة، وبحوزتهما 10 قطع أثرية بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار وحيازة القطع الأثرية.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، قيام أحد الأشخاص "سمكرى سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة" بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار.

عقب تقنين الاجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، أثناء قيادته سيارة بمنطقة حدائق الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام وبرفقته أحد شخص مقيم ببنى سويف - مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية تبديد وسبق إتهامه فى قضية سرقة منزل، وضبط بحوزتهما 10 قطع أثرية، بينها رأس تمثال من الحجر الجيرى يرجع للعصر الروماني، وجزء من أسفل تمثال من الحجر الجيرى يرجع للعصر الفرعوني، ولوحة من الرخام ترجع للعصر الروماني، وتمثال صخرى لرجل وسيدة يرجع للعصر الروماني، وقطعة من الفخار عليها بعض الرسومات ترجع للعصر الإسلامين، وصدرية من الفيانس ترجع للعصر الفرعوني، ومجموعة من الخرز ترجع للعصر الفرعوني، وعقدين من العقيق ترجع للعصر الإسلامي.

وضبطت أجهزة الأمن قطعة من الحجر الجيرى ترجع للعصر الفرعونى، وتمثال يرجع للعصر الفرعونى، وطبنجة عيار 9م ، وخزينة بداخلها 10 طلقات نارية من ذات العيار.

اعترف الأول بحيازته للقطع الأثرية بقصد الإتجار فيها والتربح من بيعها، والسلاح النارى المضبوط بقصد الدفاع عن نشاطه غير المشروع، وبمواجهة الثانى اعترف بعلمه للحيازة، ومعاونة الأول فى ترويجها.