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الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:28 م
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الصين: 126.7 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع الدول العربية خلال 6 أشهر

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:10 م
الصين: 126.7 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع الدول العربية خلال 6 أشهر الصين
بكين - أ ش أ

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أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن حجم التبادل التجارى بين بكين والدول العربية بلغ 126.7 مليار دولار فى النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 12% على أساس سنوى.
 
وذكرت الوزارة – فى بيان اليوم الجمعة - أن قيمة واردات الصين من الدول العربية بلغت 59.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادراتها 56.8 مليار دولار فى الفترة بين يناير ويونيو 2019.
 
وأضافت أن الصين قامت باستثمار 900 مليون دولار فى مختلف المجالات فى الدول العربية فى النصف الأول من العام الجارى، وأشارت الوزارة إلى أن القيمة التعاقدية للمشاريع الجديدة التى قامت المؤسسات الصينية بمقاولتها فى الدول العربية خلال الفترة سالفة الذكر بلغت 15.7 مليار دولار، بزيادة 3% على أساس سنوى.
 

الصين

التبادل التجارى بين الصين والدول العربية

اقتصاد الصين

اخبار الاقتصاد

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