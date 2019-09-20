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الصحة تطمئن المواطنين: وقف تداول مستحضرات "الرانتيدين" إجراء احترازى

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:39 م
الصحة تطمئن المواطنين: وقف تداول مستحضرات "الرانتيدين" إجراء احترازى وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أصدرت وزارة الصحة والسكان، بيانًا حول ما تردد من بعض المعلومات على بعض مواقع التواصل الإجتماعى بشأن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتیدین، قالت فيه:"انطلاقًا من الدور الرقابى لوزارة الصحة والسكان متمثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وبمتابعة ما تردد من بعض المعلومات على بعض مواقع التواصل الاجتماعى بشأن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتیدین ".

وقال البيان :"تؤكد الوزارة على أنه وطبقًا لما تم رصده من تقارير صادرة عن عدة جهات رقابية دولية ومنها التقرير الصادر من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية الـ""FDA  وتقرير الوكالة الأوروبية لتقييم الأدوية الـ "EMA"وذلك بخصوص المستحضرات الخاصة بتقليل إفراز الحمض فى المعدة والتى تحمل الاسم العلمى رانيتدين (Ranitidine)، حيث تضمنت هذه التقارير العثور على شائبة بها من مواد النيتروس امین تسمى N-nitroso (dimethyl amine(NDMAبمستويات منخفضة، ونظرا لتنوع واختلاف مصادر المواد الخام عالميا"

 

وتابعت وزارة الصحة:"وانطلاقا من الدور الرئيس لوزارة الصحة والسكان المصرية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتأكد من سلامة ومأمونية المستحضرات الدوائية فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية وفقا للإجراءات الرقابية العالمية المتعارف عليها عالميا فى هذا الشأن ومنها وقف تداول كافة المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين المشار إليها مع أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لهذة المستحضرات وإخضاعها للتحليل فى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وسيتم إتخاذ الإجراء المناسب سواء بإعادة التداول والإفراج عن المستحضرات التى تم وقف تداولها أو السحب طبقا لنتيجة التحليل من خلال إصدار منشورات متتالية لاحقة عن كل مستحضر.

 

وأضاف البيان ،:"تؤكد وزارة الصحة والسكان على أن ما تم هو إجراء احترازى وفقط وفقا للمعايير العالمية المتبعة فى هذا الشأن وأن تلك الإجراءات لا تدعو للقلق حيث قامت حتى الأن العديد من الدول مثل المانيا، سويسرا، استراليا، سنغافورا،المملكة العربية السعودية والمملكة الأرنية الهاشمية ودولة الأمارات باتخاذ نفس تلك الإجراءات".

وأكدت وزارة الصحة ، أنها تقوم الوزارة بنشر الوعى بين المواطنين عن وجود بدائل كثيرة اخرى متوفرة للمستحضرات سالفة الذكر وتناشد المواطنين مراجعة مقدمى الخدمات الصحية لمعرفة تلك البدائل المتوفرة، وتقوم وزارة الصحة والسكان متمثلة فى الإدارة المركزية بالمتابعة المستمرة وسيتم التصريح بأى تعليمات أو إجراءات أخرى سيتم اتخاذها فى هذا الشأن ولمزيد من المعلومات نرجو التواصل الدائم مع مركز اليقظة المصرى لإتباع إجراءات اليقظة الدوائية من خلال الإطلاع على الموقع الالكترونى لمركز اليقظة الدوائية المصرى  http://www.epvc.gov.eg/inter/ .


الرانتيدين

ادويه الرانتيدين

مستحضر الرانتيدين

سحب الرانتيدين

الصحه

وزاره الصحه

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