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الزراعة: ترقيم وتسجيل وتأمين 76.816 رأس ماشية خلال 30 يوم

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:00 م
الزراعة: ترقيم وتسجيل وتأمين 76.816 رأس ماشية خلال 30 يوم ترقيم الماشية
كتب عز النوبى

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كشف تقرير الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن إجمالى عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضى بلغت (59,801) حيوان , بينما بلغ إجمالى نشاط التأمين على الحيوانات المؤمن عليها خلال نفس الفترة ( 17,015) حيوان .

فيما تواصل الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة، تكثيف برامجها التوعوية للمربيين بأهمية منظومة ترقيم وتسجيل الماشية، وربط جميع الوحدات البيطرية المقدمة للحيوانات بالوحدات البيطرية بالمحافظات بهذا الرقم المعلق فى إذن الحيوان، مؤكدًا أنه لا يسمح بذبح الحيوانات بالمجازر الحكومية إلا فى وجود هذا الرقم.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل " اليوم السابع "، على نسخه منه، أن  الهيئة تقوم  بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومى يوضح لنا ما يلى:"موقف الحيوان التحصينى ضد الأمراض الوبائية المختلفة، موقف الحيوان الصحى ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب".

وتابع التقرير، إن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.

 


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الخدمات البيطرية

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